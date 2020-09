La Juventus domenica sera scenderà in campo allo stadio Olimpico per giocare la seconda partita di Serie A contro la Roma. Si gioca alle 20.45.

I bianconeri dopo la vittoria nella prima giornata contro la Sampdoria dovranno affrontare un vero e proprio tour de force nelle prossime due giornate. Infatti in questa seconda partita di Serie A la Juventus affronterà la Roma allo stadio Olimpico. Una sfida già molto importante per sancire quello che sarà l’andamento del club durante la stagione. Pirlo si appresta ad affrontare immediatamente una super sfida in cui sarà, ovviamente, vietato sbagliare.

LEGGI ANCHE>>>Calciomercato Juventus, i tasselli mancanti della nuova rosa di Pirlo

Roma-Juventus probabili formazioni: le scelte di Pirlo

La Juventus dovrà privarsi ancora di De Ligt (operato alla spalla), Alex Sandro ancora fermo per infortunio e Bernardeschi. Ma fra le noti dolenti c’è anche quella positiva del grande ritorno della Joya argentina, Paulo Dybala. L’attaccante verrà portato in panchina e chissà che non possa già giocare, almeno parte del secondo tempo. Kulusevski sembra ormai essere un punto fermo di questa nuova Juventus e Pirlo è disposto a farlo partire da titolare al fianco dell’immancabile Cristiano Ronaldo. Ancora in panchina Arthur, ma potrebbe subentrare nel secondo tempo, così come Morata. Un altro grande ritorno è quello di Fabrotta, che sembra essere sempre di più entrato nelle preferenze del mister, ecco le probabili formazioni:

ROMA (3-4-2-1): Mirante; Mancini, Kumbulla, Ibanez; Karsdorp, Diawara, Veretout, Spinazzola; Pedro, Mkhitaryan; Dzeko.

JUVENTUS (3-4-1-2): Szczesny; Danilo, Bonucci, Chiellini; Cuadrado, Rabiot, McKennie, Frabotta; Ramsey; Kulusevski, C. Ronaldo.

LEGGI ANCHE>>>Pjanic: «Ronaldo triste dal mio addio alla Juventus». Ma non cita Sarri

Una sfida importante quella che vedrà impegnati i bianconeri che dopo la Roma all’Olimpico avranno il Napoli in casa. La Juventus di Andrea Pirlo è ormai pronta al secondo match ufficiale del campionato e per confermare quanto già di buono s’è visto nella prima giornata, si affiderà sulle certezze. Ma questa volta l’avversario sarà decisamente insidioso. Appuntamento per domenica sera alle 20:45. La Juventus è pronta al grande match, così come Cristiano Ronaldo.