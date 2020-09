Calciomercato Juventus, Aouar può sfumare: ecco perché

Il calciomercato della Juventus lo ha visto a lungo come possibile nuovo volto bianconero. Ma alla fine difficilmente lo si vedrà in Italia.

Stiamo parlando del centrocampista del Lione Aouar, protagonista in terra francese e anche in Champions League con la maglia della squadra allenata da Rudi Garcia. Un mediano moderno, capace di fare bene entrambe le fasi e anche di trovare delle reti importanti. Piedi buoni e pensiero veloce per un calciatore che adesso però sta per trovare una nuova sistemazione. Per lui infatti pare esserci un futuro in Premier League.

Calciomercato Juventus, Aouar vicino all’Arsenal

In Francia non sembrano avere più dubbi su quello che sarà il futuro del centrocampista del Lione. Telefoot infatti riporta come Aouar sia praticamente ad un passo dal vestire la maglia dell’Arsenal. I gunners avrebbero deciso di puntare forte di lui e sono pronti a investire 40 milioni di euro. Juventus e Barcellona, che hanno sempre tenuto d’occhio le prestazioni del calciatore, difficilmente rilanceranno.

Transferts : Houssem Aouar (OL) d'accord avec Arsenal Le milieu lyonnais a accepté les conditions du club londonien, qui doit encore trouver un terrain d'entente avec l'OL https://t.co/j558oXmZvG pic.twitter.com/Dwc1Hibzhv — L'ÉQUIPE (@lequipe) September 25, 2020

