Ormai questo mercato all’insegna del risparmio è diventato quasi romantico. Dopo il grande ritorno di Alvaro Morata in attacco, giocatore che ha sempre dimostrato, anche dopo esserne andato, un grande affiatamento per i colori bianconeri, ora, la Juventus sta pianificando altri due ritorni. Il primo è naturalmente quello di Moise Kean. L’attaccante italiano spinge per ritornare alla Juventus ma l’Everton fa muro, qualora infatti dovesse saltare questa operazione i bianconeri virerebbero su un altro grande ritorno: il Re Leone, Fernando Llorente.

Calciomercato Juventus, Paratici pensa al grande ritorno dell’attaccante

L’Everton continua a fare muro e non vuole lasciar partire in prestito Moise Kean, l’Everton può cederlo sì, ma non a meno di 22 milioni. Ora l’agente del calciatore Mino Raiola proverà a smuovere il terreno ma qualora l’operazione dovesse saltare i bianconeri avrebbero già il piano b: Fernando Llorente. Il Re Leone era arrivato al Napoli a parametro zero dal Tottenham, ora è fuori rosa e in attesa di svincolarsi. Il giocatore spagnolo è molto legato all’ambiente bianconero e in passato ha riscosso diverso successo diventando anche l’idolo dei tifosi. Un suo ritorno sarebbe un operazione gradita che ha già avuto anche il benestare del calciatore stesso che tornerebbe volentieri alla Juventus. Ora si dovrà lavorare sul corto, Llorente arriverebbe a zero e alla Juventus potrebbe guadagnare uno stipendio che ammonta intorno ai 4,8 milioni.

Llorente diventerebbe il jolly dell’attacco e il vice di Alvaro Morata, la quarta punta richiesta da Pirlo proprio in previsione dei diversi impegni internazionali. La Vecchia signora però non sembra volersi fermare qui in attacco. Un altro obiettivo che continua a riscuotere conferme è quello di Federico Chiesa, il gioiellino della Fiorentina è cercato da tempo dal direttore sportivo Fabio Paratici che farebbe di tutto per portarlo sotto la Mole.