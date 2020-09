il centrocampista e attaccante della Lazio Correa ha suscitato interesse nei confronti della Juventus, un profilo che farebbe comodo a Pirlo: i dettagli

La Lazio avrebbe necessità di cedere alcuni dei pezzi pregiati vista la stagione certamente non positiva dal punto di vista economica, e per favore del bilancio uno dei possibili partenti potrebbe essere il centrocampista Correa. Un profilo che suscita interesse in casa bianconera che potrebbe approfittare della situazione assicurandosene le prestazioni sportive. Un giocatore che nella scorsa stagione è stato fra i protagonista della Lazio siglando gol importanti e sfiorando quasi la doppia cifra. Il “Tucu” potrebbe quindi diventare uno dei prossimi obiettivi di mercato della Juventus.

LEGGI ANCHE>>>Calciomercato Juventus, Paratici pensa al grande ritorno dell’attaccante

Calciomercato Juventus, bianconeri sul centrocampista della Lazio

Le indiscrezioni di mercato danno come prima squadrea al Tucu proprio la Juventus che si sarebbe già fatta avanti. Infatti i bianconeri dopo aver chiuso la trattativa per Morata, vorrebbero poter ulteriormente cambiare aspetto al proprio reparto offensivo. Il mercato chiuderà tra una decina di giorni, giusto il tempo, se la Lazio non dovesse riuscire a piazzare nessuno degli esuberi, per sacrificare uno degli illustri di Simone Inzaghi, il tal senso i bianconeri approfitterebbero della situazione. Ci sarebbe però già stato un timido tentativo della Juventus, con un’offerta che però è stata rifiutata, ma come dicevamo, il mercato è ancora lungo.

LEGGI ANCHE>>>Calciomercato Juventus, Paratici pensa al grande ritorno dell’attaccante

Ma i bianconeri continuano comunque a monitorare la pista che porta a Federico Chiesa. Il gioiellino della Fiorentina è cercato da tempo dal direttore sportivo Fabio Paratici che farebbe di tutto per portarlo sotto la Mole, ma per varcare questa ipotesi bisognerà prima lavorare sul mercato in uscita. Douglas Costa potrebbe diventare la cessione necessaria per investire po il denaro nel futuro acquisto di Chiesa. Intanto Pirlo ha fatto capire che la Juventus potrebbe agire anche su altro attaccante. Il primo obiettivo per il vice Morata rimane tuttora Moise Kean, ma se la trattativa dovesse saltare qualora l’Everton continuasse a fare muro, ecco che potrebbe esserci un’altra grande sorpresa: il ritorno di Fernando Llorente che si svincolerà dal Napoli.