Agnelli e la Juventus a Casa Milan, all’incontro c’è anche Zhang!

Andrea Agnelli e Steven Zhang sono entrati oggi pomeriggio a Casa Milan per incontrare Ivan Gazidis, amministratore delegato del Milan.

Clamoroso incontro oggi pomeriggio a Milano. A Casa Milan c’erano i massimi rappresentati della Juventus e del Milan che hanno discusso di come incrementare i loro business. Andrea Agnelli e Steven Zhang per l’Inter hanno incontrato l’amministratore rossonero Ivan Gazidis. Il summit è stato organizzato per discutere di Lega e diritti tv, ma a sette giorni dalla fine del calciomercato non bisogna scartare nessuna opzione. Presenti, inoltre, rappresentanti di altre squadre: sul piatto anche il tema della riapertura degli stadi.

Agnelli a Casa Milan, alleanza in vista

La visita a sorpresa del numero uno della Juventus si è registrato dopo mezzogiorno. Andrea Agnelli, infatti, è intorno a quell’ora che arrivato nel quartier generale rossonero, a due passi dall’ex Fiera. Il numero uno del club è arrivato senza Fabio Paratici, direttore sportivo della Juventus, ma non è da escludere una chiacchierata di mercato. Si è trattato di un incontro “politico” su questioni relative alla Lega Serie A. IIn particolare, sul tavolo la questione dei fondi d’investimento che la Lega deve scegliere come partner per la compagnia che gestirà i diritti televisivi del campionato nei prossimi anni.