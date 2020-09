Calciomercato Juventus, bisogna ancora cedere: il punto

Il calciomercato della Juventus si appresta a vivere il suo rush finale, con gli ultimi acquisti da regalare al nuovo tecnico Andrea Pirlo.

Le prime due partite di questo campionato di serie A hanno evidenziato come in fondo qualche lacuna in organico ancora c’è. Probabilmente arriveranno un nuovo esterno sinistro, un centrocampista e una punta esterna che sappia giostrare anche da seconda punta. Identikit che porta dritto a Federico Chiesa della Fiorentina. Tuttavia per adesso la dirigenza bianconera sa benissimo di dover prima piazzare quei giocatori che non sembran rientrare nei piani tecnici del club.

Calciomercato Juventus, i calciatori da piazzare

Uno dei giocatori prossimi a lasciare la Juve sembra essere Khedira, per il quale dovrebbe arrivare a breve l’accordo per la risoluzione del contratto. Come sottolinea Il Corriere dello Sport in uscita c’è anche il difensore Daniele Rugani, che sembra essere vicino al West Ham, mentre in bilico c’è la situazione di De Sciglio e anche quella di Douglas Costa. Proprio la partenza dell’attaccante brasiliano sembra essere determinante per far sì che possa arrivare un nuovo attaccante, Chiesa o altro che sia (rimane viva la pista Kean). Sembra essere l’estero la possibile destinazione del calciatore, con la Juve che adesso sembra aprire anche alla possibilità del prestito.