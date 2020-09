Rugani, De Sciglio e Douglas Costa bloccano il mercato della Juventus

Non trovano sbocco le trattative per le cessioni di Rugani, De Sciglio e Douglas Costa. Il mercato della Juventus risulta così bloccato e cristallizzato.

Ci sono tre calciatori che bloccano il mercato in uscita della Juventus. Si tratta di Rugani, De Sciglio e Douglas Costa. I primi due assolutamente in esubero, il terzo sacrificabile per esigenze di bilancio. La loro permanenza alla Vecchia Signora comporta lo stallo di alcune trattative in entrata. Quella su Chiesa in primis. Non ci sono sbocchi in uscita, nè c’è la possibilità che Paratici li dia in prestito perché vuole cederli.

Rugani, De Sciglio e Douglas Costa sul mercato

Se Khedira rescinderà prima o poi, per Rugani, De Sciglio e Douglas Costa va trovata una soluzione. Tuttosport ha spiegato come per il difensore centrale abbia ammiratori principalmente in Premier League, dove West Ham e Newcastle avrebbero pareggiato la corte del Leeds. Niente da fare invece per il Rennes e il Valencia. Sul terzino non ci sono club alla finestra. Infine, il brasiliano ha detto no al Wolverhampton e il Manchester United non affonda il colpo. Paratici deve trovare velocemente una soluzione per uscire dall’impasse.