Alonso di nuovo nel mirino della Juventus. Che litigio con Lampard!

Il terzino sinistro del Chelsea Alonso torna nel mirino della Juventus dopo che ha litigato con il suo allenatore. Lampard non vuole che resti più ai Blues, c’è anche l’Inter.

Un nome che è da tempo sul taccuino della società piemontese sarebbe quello di Marcos Alonso. Lo spagnolo sarebbe, secondo quanto riportato ormai da tutti i media europei, in uscita dal Chelsea. Questo perché il tecnico degli inglesi Frankie Lampard non lo considera un titolare inamovibile. L’ex Fiorentina sarebbe stato suggerito alla dirigenza della Juventus direttamente da Maurizio Sarri quando era sulla panchina dello Stadium, che l’ha allenato nella sua esperienza ai londinesi. Adesso il suo nome torna prepotentemente di moda come doppione di Alex Sandro, sempre più cagionevole di salute.

LEGGI ANCHE >>> Inter d’assalto a Benevento. Già pregusta di staccare subito la Juventus

Alonso nel mirino della Juventus

Ieri sera Sky Sport ha riacceso i riflettori sul caso. Per Juventus e Inter la pista che conduce a Marcos Alonso si fa di nuovo calda. Di Marzio, in sostanza, ha confermato le indiscrezioni provenienti dall’Inghilterra, ovvero che è rottura totale tra il laterale spagnolo e Frank Lampard. Decisivo in tal senso il feroce scontro proprio con il tecnico dei ‘Blues’ dopo il deludente 3-3 con il West Bromwich. Lo spagnolo ex Fiorentina non è stato nemmeno convocato per la sfida di ieri sera col Tottenham.