Inter d’assalto a Benevento. Già pregusta di staccare subito la Juventus

Oggi l’Inter di Conte con ogni probabilità si porterà davanti alla Juventus staccando per la prima volta in stagione la formazione di Andrea Pirlo. Facile la gara di Benevento.

Contro la Fiorentina ha rischiato grosso, ma ha vinto. E’ la dimostrazione che l’Inter è ormai matura per vincere lo scudetto. Ha un organico tale che potrà dire la sua anche in Europa, mentre in Italia sembra la candidata principale alla vittoria dello scudetto. I cinque cambi con cui ha rivoltato la Fiorentina sono stati micidiali, segno della potenza di fuoco di Zhang. Roba che la Juventus non può più pemettersi. Stasera a Benevento, pertanto, dalle 18 in poi creerà i presupposti per staccare Pirlo per la prima volta in stagione.

LEGGI ANCHE >>> Szczesny adesso fa il libero. La Juventus alza il baricentro

Inter stacca già la Juventus?

Per l’occasione l’Inter sceglie l’artiglieria pesante. Dentro dal 1′ il marocchino Achimi, al debutto dall’inizio, e Arturo Vidal. L’allenatore Conte nel pre-match è stato categorico: «Vogliamo fare un calcio offensivo, ma con maggiore equilibrio». La Gazzetta dello Sport parla di un processo di crescita in corso già dalla seconda metà della scorsa stagione, ma che adesso vive una fase ulteriore di sviluppo. Testa decisamente avanti, ma con un occhio indietro. Questione di equilibri. O di bilancia, fate voi. Bilancia che ha bisogno di questi tre aghi, per non tirar fuori numeri a caso: De Vrij, Hakimi e Vidal, colonne portanti del mondo visto da Conte.