Alonso alla Juventus, calciomercato: sfida all’Inter per l’esterno del Chelsea

Calciomercato Juventus, Marcos Alonso potrebbe rappresentare una ghiotta occasione se dovesse partire Mattia De Sciglio. Tuttavia, per il laterale ex Fiorentina si preannuncia un altro duello di mercato tra i bianconeri e l’Inter, alla ricerca di un profilo dalle sue caratteristiche.

CALCIOMERCATO ALONSO JUVENTUS INTER/ In queste ultime ore di calciomercato, il nome di Marcos Alonso è tornato prepotentemente in auge in ottica Juventus. Il laterale spagnolo, infatti, in Inghilterra sta trovando poco spazio, con l’attuale allenatore del Chelsea Frank Lampard che molto spesso lo ha relegato in panchina, se non in tribuna. E proprio in occasione dell’ultima uscita ufficiale dei Blues contro il Tottenham, i due avrebbero avuto una vivace discussione, segnale che il rapporto è ormai ai minimi storici.

Leggi anche–>Gozzi piace al Cosenza, la Juve apre al prestito del difensore

La Juve monitora l’attenzione con molto interesse, anche se al momento i bianconeri sono impossibilitati a compiere movimenti in quel settore di campo. La situazione potrebbe cambiare laddove si dovesse concretizzare la cessione di Mattia De Sciglio: fino a poco tempo fa sembrava vicina la sua partenza, destinazione Roma, che però è sfumata per via del rifiuto di Karsdrop di vestire la maglia del Genoa.

Calciomercato, sfida Juve-Inter per Marcos Alonso: lo scenario

CALCIOMERCATO JUVE INTER ALONSO/ Per Alonso, comunque, non manca la concorrenza: anche l’Inter è sulle tracce dello spagnolo, anche perchè Perisic non offrirebbe le giuste garanzie tattiche nel 3-5-2- di Antonio Conte. Ricordiamo che fu proprio l’allenatore salentino ad avallare con forza l’acquisto dell’ex Fiorentina, ai tempi della sua militanza a Londra. Ecco perchè all’ex capitano della Juventus non dispiacerebbe affatto la possibilità di allenare uno dei suoi pupilli, in grado di interpretare con buoni risultati le due fasi, e dotato di un ottimo tiro sui calci piazzati.

Leggi anche–>Calciomercato Juventus, Rugani sempre più vicino al Rennes: i dettagli

Secondo quanto rivelato da tuttojuve.com, il Chelsea chiede non meno di 25 milioni di euro per lasciarlo partire: al momento i londinesi non hanno aperto alla soluzione prestito, con diritto di riscatto, ma non è detto che nelle ultime ore la soluzione non possa cambiare.