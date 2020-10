Calciomercato Juventus, Rugani sempre più vicino al Rennes: i dettagli

Calciomercato Juventus, Rugani al passo d’addio: secondo le ultime indiscrezioni riferite dai colleghi di Sky Sport, il difensore ex Empoli sarebbe in procinto di trasferirsi al Rennes con la formula del prestito secco, a 1,5-2 milioni di euro, senza diritto di riscatto.

CALCIOMERCATO JUVENTUS RUGANI RENNES/ Si sta sbloccando la situazione relativa alla cessione di Daniele Rugani. Sul difensore italiano, infatti, nelle ultime ore è piombato con decisione il Rennes, che a stretto giro di posta ha trovato un’intesa con la dirigenza bianconera sulla base di un prestito secco, senza diritto di riscatto: alla Juve andrebbero circa 1,5-2 milioni di euro. La trattativa sembra procedere spedita, e l’annuncio ufficiale potrebbe arrivare anche nelle prossime ore: il calciatore sembra essersi convinto della necessità di cambiare aria per trovare maggiore spazio, vista l’altissima concorrenza che c’è alla Juventus.

L’accordo tra la società francese e l’entourage di Rugani sarebbe stato trovato sulla base di un contratto annuale a circa 2,5 milioni. La cessione dell’ex colonna dell’Empoli rappresenterebbe una boccata d’ossigeno per le casse del club bianconero, con Paratici pronto a reinvestire il ricavato per il colpo finale del mercato della Vecchia Signora: quel Federico Chiesa per il quale l’accordo con la Fiorentina pare essere stato trovato sulla base di 60 milioni di euro pagabili in 4 anni.

Calciomercato Juventus, Rugani va al Rennes? Trattativa ben avviata

In cinque anni con la maglia della Juventus, Rugani ha collezionato 79 presenze condite da 6 goals, ma non ha mai dimostrato di poter incidere in modo decisivo, difettando di personalità e di fisicità. Chiamato a sostituire di volta in volta i membri della BBC ( Barzagli, Bonucci, Chiellini), il pupillo di Maurizio Sarri ha molte volte steccato nelle rare occasioni che gli sono state concesse, non riuscendo mai a guadagnarsi la nomea di leader. Anche con il suo ex allenatore ha visto il campo molto poco, e soltanto quando la situazione infortunati era arrivata al culmine dell’emergenza.

Ecco perché un suo approdo al Rennes potrebbe essere davvero un toccasana per un calciatore che comunque vorrebbe giocarsi le sue carte in vista degli Europei che si disputeranno il prossimo anno.