Gozzi piace al Cosenza, la Juve apre al prestito del difensore

Paolo Gozzi è finito nel mirino del Cosenza, squadra di Serie B che ha bisogno di un difensore di prospettiva. La Juventus apre al prestito del ragazzo.

Paolo Gozzi è uno dei migliori calciatori della Primavera della Juventus, tanto che Massimiliano Allegri nel 2019 lo fece esordire in casa della Spal. Difensore arcigno, classe 2001, che Sarri ha tenuto sempre in naftalina. Ha giocato la Youth League trovando due volte la via della rete. Con Pirlo, invece, si allena in prima squadra. Secondo quanto riportato dal portale cosenzachannel.it, il ragazzo è finito nel club della formazione calabrese che cerca un rinforzo per il suo pacchetto arretrato.

LEGGI ANCHE >>> Calciomercato Juventus, Paratici aggiorna sull’operazione Chiesa

Gozzi verso il Cosenza

Il suo agente, Lucci, è lo stesso di Bonucci. Ha discusso con il direttore sportivo dei calabresi (Stefano Trinchera) e gli ha dato la disponibilità a completare l’operazione negli ultimi giorni di mercato. In sostanza andrebbe a farsi le ossa in Serie B in ambiente caldo come quello di Cosenza. Pressione del pubblico e della città a quelle latitudini influiscono tanto sul carattere di un ragazzo di prospettiva. Il tecnico, Roberto Occhiuzzi, utilizza il 3-4-1-2 e posizionerebbe Gozzi sul centrosinistra, come marcatore mancino. Si parla di prestito, per la Juventus si può fare e il Cosenza spera.