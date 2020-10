Khedira, da professore a grana. Per la Juventus resta da esubero

Khedira è rimasto alla Juventus e non è chiaro se verrà inserito in lista Champions. Di sicuro si allena in gruppo, ma i bianconeri volevano privarsene.

Secondo tutti i media, la Juventus ha ricevuto il due di picche da Sami Khedira. Ha sì presentato un’offerta al giocatore per trovare l’accordo sulla buonuscita, ma ha trovato un muro. Alla lunga, tuttavia, come Higuain, infatti, anche Khedira dovrà lasciare la Juventus. In che modo, toccherà a Paratici stabilirlo perché non è questione di facile soluzione. Il Pipita è volato all’Inter Miami e sta giocando nel suo campionato. Del tedesco, invece, si erano perse le tracce fino a qualche settimana fa. Completamente, aggiungeva qualcuno, fino a quando non è tornato ad allenarsi in gruppo. Ciò che è certo è che non vuole comportarsi come il Pipita. Ci sarà da sudare le sette camicie.

LEGGI ANCHE >>> Juventus-Napoli, il Giudice Sportivo non decide: supplemento di indagini

Khedira e la lista Champions

C’è curiosità per la compilazione a breve della lista Champions. Khedira, per ricevere un altro segnale, potrebbe non essere incluso tra i calciatori che parteciperanno al prossimo torneo continentale. Il fatto che però non sia arrivata la rescissione prima del 5 ottobre significa che non c’è stato alcun accordo tra le parti. Ma si sapeva. Le cose, a questo punto sono due: o aspettare gennaio come pare possibile oppure sperare di rescindere in ottica trasferimento in altro continente. Ma dove?