Juventus-Napoli, quale sarà la decisione che prenderà il giudice sportivo? Oggi sarebbe dovuta arrivare la sentenza ma…

C’era grande attesa per la giornata di oggi, per capire quale sarebbe stato l’esito del match Juventus-Napoli. Domenica sera i partenopei non si sono presentati allo Stadium per la positività di alcuni giocatori al Covid e lo stop imposto dalla Regione. I bianconeri si sono presentati regolarmente in campo ma non hanno trovato, ovviamente, i loro avversari. Cosa deciderà il giudice?

Juventus-Napoli, il giudice sportivo prende tempo

Così come ha riportato Sportmediaset, il giudice sportivo non ha sciolto le riserve riguardo la partita dello Stadium della scorsa settimana. Ha la necessità di esaminare al meglio tutti i documenti prodotti prima di poter prendere una decisione, che a questo punto sembra destinata ad arrivare nella prossima settimana.