Sarri potrebbe liberarsi del contratto che lo lega ancora alla Juventus, nonostante l’esonero, prima di Natale. Ecco dove andrà ad allenare:

Maurizio Sarri nonostante l’esonero dalla Juventus è ancora legato al contratto con la società bianconera, un contratto decisamente pesante le casse bianconere ma che potrebbe già essere risolto entro e non oltre le festività del Natale, infatti stando alle ultime indiscrezioni di mercato, riportate anche in un sondaggio di ‘Calciomercato.it‘ l’allenatore toscano potrebbe presto scendere, nuovamente, in panchina. Su di lui ci sarebbe il forte interesse di due società di Serie A, stiamo parlando della Roma e della Fiorentina.

Calciomercato Juventus, Sarri si libera dal contratto: futuro già deciso

L’ex allenatore bianconero potrebbe subentrare a campionato in corso dentro una delle due società, a confermare questa notizia ci ha pensato anche l’amico Aurelio Virigl che, come riportato nel sondaggio di Calciomercato.it rivela: “Penso e spero possa tornare ad allenare prima di Natale. Con la Juventus, nonostante quello che si dica, non ha litigato. E lo dimostra il fatto che stia parlando con il club per risolvere il contratto. Stanno cercando un accordo che soddisfi tutti e che consenta a Maurizio di sentirsi libero di allenare e alla Juventus di risparmiare”.