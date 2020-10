Calciomercato Juventus, rinnovo Dybala: svolta e accordo vicino

Calciomercato Juventus, sarebbe sempre più vicino il rinnovo di Paulo Dybala. Secondo quanto ribadito dal “Corriere di Torino”, infatti, l’asso argentino potrebbe rinnovare il suo contratto in essere con la Vecchia Signora appena dopo la sosta delle nazionali.

CALCIOMERCATO JUVENTUS DYBALA RINNOVO/ Potrebbero esserci aggiornamenti decisivi sul fronte Dybala. Dalle indiscrezioni trapelate nelle ultime ore, infatti, si evince che la Joya sarebbe a un passo dal firmare il prolungamento del contratto in scadenza nel 2022. A rivelarlo è il Corriere di Torino, che spiega che la tanto agognata fumata bianca potrebbe arrivare già a partire dalla prossima settimana, quando l’attaccante ritornerà a Torino dopo gli impegni con l’Albiceleste. Molto probabilmente l’ex Palermo giocherà la prossima partita dell’Argentina contro la Bolivia, dal momento che in questi giorni è rimasto vittima di un problema gastrointestinale.

Poco male per il sudamericano, che nei prossimi giorni si incontrerà con i vertici dirigenziali della Juventus e metterà nero su bianco sull’accordo che lo legherà ai colori bianconeri almeno fino al 2025. Nelle ultime ore sono stati fatti sensibili passi in avanti in una trattativa che sembrava essere in una fase di perenne stand by, con le due parti in causa distanti ben 5 milioni di euro. La Juve infatti non era propensa ad andare oltre il miro dei dieci milioni di euro, mentre erano ben 15 i milioni richiesti dall’entourage che cura gli interessi dell’argentino.