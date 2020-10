Ozil alla Juventus, calciomercato: Paratici fiuta l’affare per gennaio

Calciomercato Juventus, per la sessione di gennaio sarebbe emerso un nome nuovo accostabile ai bianconeri: si tratta del trequartista dell’Arsenal Mesut Ozil, il cui contratto con i Gunners in scadenza nel 2021 non sarà presumibilmente rinnovato.

CALCIOMERCATO JUVENTUS OZIL AFFARE/ La sessione estiva di calciomercato, ma i rumours e le indiscrezioni stentano a placarsi. I vertici dirigenziali dei club più blasonati sono già al lavoro per cercare di colmare alcune lacune con acquisti di qualità e a basso costo. Una delle società tradizionalmente più attive in questo senso è sicuramente la Juventus, la cui campagna trasferimenti si è conclusa con il colpo Chiesa messo a segno proprio quando mancavano poche ore al gong finale.

Paratici ha orientato la sua campagna acquisti in due direzioni: abbassamento del monte ingaggi ( sono ben 42 i milioni risparmiati sui contratti dei calciatori) e ringiovanimento della rosa. Gli affari Kulusevski, Arthur, McKennie, Chiesa si collocano decisamente in questo solco. Tuttavia, la dirigenza di corso Galileo Ferraris non disdegnerebbe l’eventualità di accollarsi un nuovo ingaggio pesante, per un nuovo parametro zero. Ecco perché nelle ultime ore sta tornando a circolare con una certa insistenza il nome di Mesut Ozil, ormai in rotta di collisione con l’Arsenal.