Juventus, “Paratici via a Novembre”: ecco dove andrà e chi lo sostituirà

Calciomercato, il futuro di Fabio Paratici alla Juventus è sempre in bilico. Del futuro del dirigente bianconero ha parlato in un’intervista rilasciata ai microfoni di TMW Radio Mario Sconcerti, che si è soffermato anche sul caso Chiesa.

CALCIOMERCATO JUVENTUS PARATICI FUTURO/ Da spalla destra di Marotta si è fatto largo fino a diventare Chief Official Manager della Juventus. Un percorso a tappe quello di Fabio Paratici che suon di colpi e di trattative importanti messe a segno è riuscito a collocarsi nell’Olimpo dei dirigenti italiani più importanti dell’era moderna. Tuttavia, il suo futuro potrebbe ben presto essere lontano dalla Juventus. Della sua posizione, e di tanto altro, ha parlato il noto giornalista Mario Sconcerti in una lunga intervista ai microfoni di TMW Radio. Ecco le sue parole:

Leggi anche–>Calciomercato Juventus, bianconeri sul giovane fenomeno: la novità

“Dalle indiscrezioni che ho in mano, so per certo che Paratici verrò sostituito con il nuovo cda di novembre. Verosimilmente la sua prossima destinazione potrebbe essere la Roma.” In effetti, in più di una circostanza vi avevamo parlato del forte interessamento del nuovo presidente dei giallorossi Friedkin nei confronti di Paratici: il magnate americano apprezza le doti manageriali del dirigente e sarebbe pronto a consegnarli le chiavi delle prossime sessioni di calciomercato dei capitolini. Al momento, però, niente ancora è deciso.