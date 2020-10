Mandzukic, il ritorno in Italia e le opzioni che studia l’ex Juventus

L’entourage di Mario Mandzukic fa sapere che non sono in corso trattative per unu suo rientro in Italia. La Juventus è comunque rimasta nel suo cuore.

Mario Mandzukic ha rescisso da un paio di mesi con il club qatariota dell’Al Duhail ed è ovviamente finito nel mirino di mezza Europa. Il suo valore è indiscusso e la Juventus continua a monitorare la cosa. Sarebbe intervenuta solo in un caso: se si fossero fatti vivi da Milano, sponda nerazzurra. Antonio Conte lo stima, Marotta invece lo ama e (forse) avrebbe fatto un’offerta per portarlo ad Appiano Gentile. Ma non è riuscito a cedere come previsto e quindi è rimasto lontano dal croato. Nelle ultime ore, tuttavia, si è sparsa la voce di un contatto con Paratici. Ma è intervenuto il suo entourage.

LEGGI ANCHE >>> Dybala ko. Con l’Argentina salta il primo match della Seleccion

Mandzukic e le voci sulla Juventus

Il quotidiano Tuttosport ha smentito questi rumors dopo una serie di verifiche fatte con chi gli è vicino. Mandzukic non tornerà a Torino con un contratto annuale, come si vocifera da qualche giorno nei corridoi di mercato. La notizia è priva di fondamento e non trova conferma né sul fronte juventino, né da quello dell’entourage del giocatore, attualmente svincolato.