Ronaldo alza la voce davanti ai dirigenti della Juventus

Cristiano Ronaldo non ha inteso rinunciare alla convocazione con il Portogallo, cosa alla quale tiene tantissimo. Acceso confronto la dirigenza della Juventus.

Come noto la Juventus è stata elogiata dall’Asp di Torino per aver comunicato in maniera estemporanea i calciatori che avevano lasciato l’isolamento volontario per poter rispondere alle convocazioni delle loro nazionali. Bentancur, Cuadrado, Danilo, Dybala e Ronaldo, assieme a Buffon e Demiral, che hanno lasciato il ritiro al “J Hotel” per andare a casa o raggiungere appunto le nazionali all’estero. La Gazzetta dello Sport, però, stamattina racconta di una situazione particolare legata a CR7

LEGGI ANCHE >>> Aouar alla Juventus, calciomercato: sfida al Real per il centrocampista