Aouar alla Juventus, calciomercato: sfida al Real per il centrocampista

Calciomercato Juventus, con il Lione è sempre vivo il discorso relativo ad Houssem Aouar, forte centrocampista centrale, vera e propria rivelazione della passata Champions League, per il quale potrebbe partire da un momento all’altro un’asta con il Real Madrid.

CALCIOMERCATO JUVENTUS AOUAR LIONE/ Negli ultimi giorni di calciomercato la Juve ha provato in tutti i modi a strappare Houssem Aouar al Lione. L’operazione, però, non si è conclusa, viste le esose richieste del patron dei francesi Aulas, che valuta il suo gioiello non meno di 50 milioni di euro. Tanti, troppi per le casse bianconere, con Paratici che ha dovuto fare gli straordinari cedendo in prestito Douglas Costa, Rugani e De Sciglio per poter finanziare al fotofinish il colpo Chiesa, acquistato dalla Fiorentina con la formula del prestito con diritto di riscatto fissato a 60 milioni di euro.

Che Aouar piaccia alla Juve non è un mistero. Le qualità in impostazione e in fase di ripiegamento, associate ad un’ottima tecnica e visione di gioco, sicuramente ne fanno uno degli interpreti migliori del suo ruolo, soprattutto se consideriamo gli enormi margini di miglioramento che la giovane età gli garantisce. E ovviamente le sue prestazioni non hanno potuto non attirare le attenzioni dei principali top club europei, primo fra tutti il Real Madrid.