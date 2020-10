Sarri è l’incubo di Fonseca e Iachini. L’ex Juventus rescinde e torna in Serie A

Maurizio Sarri valuta se rescindere il contratto con la Juventus. Sulle sue tracce ci sono già la Roma e la Fiorentina che valutano i risultati di Fonseca e Iachini.

Maurizio Sarri e la rescissione con la Juventus è uno degli argomenti più importanti del momento. Il tecnico bianconero ha ancora un accordo di 5.5 milioni valido fino a giugno 2021, ma è pronto a tornare in pista per altre rivoluzioni. Il contratto con la Juve non è un ostacolo insormontabile, ma l’ingaggio è pesante. La soluzione: una buonuscita da parte della Vecchia Signora e un progetto almeno triennale in piazze ambiziose e vogliose del suo calcio.

