Alaba alla Juventus, calciomercato: offerta da capogiro, pronti 65 milioni

Calciomercato Juventus, tra i profili accostati al club bianconero c’è sicuramente quello di David Alaba, terzino sinistro austriaco in rotta di collisione con il Bayern Monaco, con il quale non ha ancora trovato l’accordo per il prolungamento.

CALCIOMERCATO JUVENTUS ALABA SVINCOLATO/ Il mercato degli svincolati, si sa, è sempre un ricettacolo da cui poter attingere ghiotte opportunità. Ne sa qualcosa la Juventus, che nelle ultime stagioni ha fatto sistematicamente ricorso a colpi a parametro zero per puntellare la rosa in zone nevralgiche del campo. Fino a poche ore dalla chiusura ufficiale della sessione estiva, Paratici ha cercato in tutti i modi di regalare un forte esterno sinistro ad Andrea Pirlo, che sapesse rimpiazzare, senza farlo rimpiangere, lo stakanovista Alex Sandro. L’indiziato numero uno sembrava essere Emerson Palmieri, ma la trattativa si è arenata sul più bello visto l’ostracismo del Chelsea, che ha deciso di non liberare l’italo-brasiliano in prestito.

Tuttavia gli organi dirigenziali della Vecchia Signora sono al lavoro per cercare di rinforzare la corsia mancina, che nell’ultima stagione ha spesso creato dei grattacapi alla retroguardia bianconera. Da alcune settimane si vocifera di un interessamento della Juventus per David Alaba, il cui contratto con il Bayern Monaco scadrà nel giugno del prossimo anno. A nulla sono valsi i tentativi di negoziazione con l’entourage dell’austriaco, che non ha ancora raggiunto l’accordo con il club bavarese.