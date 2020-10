Di Maria alla Juventus, calciomercato: si lavora a fari spenti per l’argentino

Calciomercato Juventus, sono tanti i nomi dei calciatori a parametro zero accostati ai bianconeri. Secondo le ultime indiscrezioni raccolte da Tuttosport, tra questi ci sarebbe anche l’argentino del Paris Saint Germain Angel Di Maria

CALCIOMERCATO JUVENTUS DI MARIA PSG/ La sessione di calciomercato è appena terminata, ma i dirigenti delle grandi squadre sono già a lavoro per portare avanti sottotraccia delle trattative in vista del prossimo mercato di gennaio. Sicuramente tra i club più attivi in questo senso è la Juventus, con Fabio Paratici che desidera rinforzare la rosa a disposizione di Andrea Pirlo, ma con un occhio, ovviamente, anche al bilancio. In quest’ottica, piazzare dei colpi importanti a parametro zero potrebbe rivelarsi davvero un’arma vincente.

Al mercato degli svincolati la Juve ha fatto ricorso molto spesso negli ultimi anni: basti pensare, per citarne alcuni, i grandi affari Pogba, Dani Alves, Pirlo o Khedira. Ovviamente non tutte le operazioni si sono rivelate gravide di conseguenze positive, come ad esempio testimoniano gli ultimi acquisti a parametro zero di Rabiot e Ramsey, che fino a questo momento hanno deluso le attese. E proprio dal Paris Saint Germain potrebbe arrivare un altro giocatore svincolato: si tratta di Angel di Maria, che non ha ancora trovato l’accordo per il prolungamento del suo contratto con i francesi.