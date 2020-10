L’ultima pazza idea di Pirlo per la nuova formazione della Juventus vedrebbe Bernardeschi da laterale sinistro tutto campo, insieme a Chiesa.

Pirlo sembra voler sfruttare al massimo le occasioni offerte dalla sua rosa. In tal senso le sperimentazioni sono il pane quotidiano del maestro, che in questo modus operandi decisamente contemporaneo, non sembra voler identificare la sua Juventus con un solo modulo. Durante tutto il corso della stagione vedremo i bianconeri esporsi a vere e proprie rivoluzioni e, se vogliamo, anche a delle pazze idee di formazione, come l’ultima invenzione del maestro…

LEGGI ANCHE>>>Calciomercato Juventus, offerta da 50 milioni per il baby fenomeno

Juventus, Pirlo e l’ultima idea di formazione: potrebbe giocare da terzino

Con Sarri avevamo visto già qualcosa, infatti il ruolo di Cuadrado è stato riportato all’origine di quando giocava in Colombia, da vero terzino e non più da esterno offensivo. Ma con il maestro ormai il ruolo del laterale sarà di tutto campo, in tal senso l’acquisto di Chiesa è stato cruciale per garantire a Pirlo un giocatore che rispondesse affermativo a questo tipo di caratteristica, ma l’ultima pazza idea del maestro vedremmo il ritorno di Bernardeschi da protagonista, ma non più da esterno destro. L’idea di Pirlo è quella di spostare l’esterno da laterale sinistro tutto campo che possa, dunque, insieme a Chiesa, garantire una copertura sia difensiva ma anche e soprattutto offensiva. Dunque potremmo rivedere Federico nuovamente in campo come esterno/terzino sinistro, non più a destra.