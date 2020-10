L’acquisto di Alaba per i bianconeri garantirebbe un giocatore di fama internazionale in una posizione perfetta per il modulo voluto da Pirlo

L’acquisto di Alaba dal Bayern Monaco garantirebbe alla Juventus un importante pedina per il modulo richiesto dal mister Pirlo. In sostanza Alaba è proprio quel tipo di esterno/terzino che farebbe le meraviglie della formazione del maestro. Dopo l’inserimento di Federico Chiesa, che molto probabilmente occuperà la posizione di esterno a tutto campo sulla destra, l’inserimento di un altro esterno tutto campo per la fascia sinistra garantirebbe quel tipo di giocatore che piace a Pirlo: dinamico ma soprattuto capace di occupare tutta la fascia, anche in fase difensiva. Inoltre l’austriaco vanta un palmares di tutto rispetto e saprebbe garantire quell’esperienza necessaria in competizioni fondamentali come la Champions League, vinta proprio dal suo Bayern Monaco nella scorsa edizione.

Calciomercato Juventus, dove potrebbe giocare Alaba? Il piano di Pirlo

Un giocatore dal palmares unico: sostanzialmente l’austriaco ha vinto tutto quello che un giocatore professionista può desiderare. La Juventus da tempo insegue l’obiettivo fondamentale che dopo diversi anni ancora non è riuscita a conquistare, trattasi, ovviamente, della Coppa dalle grandi orecchie: la Uefa Champions League. Il piano della Vecchia Signora, ormai solo più di nome che di fatto, è di rifondare la squadra con giovani già pronti e che diano quelle garanzie per il futuro. In un certo senso questa rifondazione già c’è stata, ma per dare ai giovani la continuità servono giocatori navigati e autentici fuoriclasse, la Juve li ha, pensiamo ad esempio a Cristiano Ronaldo, Buffon, Chiellini e Bonucci. Ma Alaba, classe 1992, nonostante non sia più giovanissimo, potrebbe essere quell’esperienza in più che in questo momento serve alla squadra di Pirlo per fare la differenza in ambito europeo.