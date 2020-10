Haaland, il sogno della Juventus ha scelto la sua destinazione

Il centravanti norvegese Erling Haaland resta il primo nome con cui la Juventus vuole rinforzarsi. Il boomber del Borussia Dortmund, però, ha scelto il Real Madrid.

Non c’è dubbio alcuno che sia un rimpianto del calciomercato di gennaio per Juventus. E non può essere altrimenti, visto che è stato protagonista di un esordio da brividi con la maglia del Borussia Dortmund e di un crescendo assurdo. Fino alla tripletta in Nazionale di ieri sera. Erling Haaland poteva essere dei bianconeri, se solo non si stesse trattando per spedirlo nell’Under 23. Sì, perché lo stesso Raiola ha evidenziato la cosa: i bianconeri lo avrebbero dirottato in Serie C. Adesso costerà cinque volte tanto e non è detto che scelga lo Stadium come destinazione. Anzi.

Haaland verso il Real Madrid

L’ex Salisburgo sembra destinato a lasciare i gialloneri in un futuro recente e c’è chi parla già di un accordo per il 2022. Secondo il portale todofichajes.com, infatti, il Real Madrid avrebbe già bloccato il ventenne per la stagione 2022/23. Una pugnalata per la Juventus che sognava di prenderlo già l’anno prossimo. Si tratta, quello con le merengues, di un accordo praticamente blindato al punto che, secondo il portale spagnolo, Mino Raiola avrebbe rifiutato di incontrarsi con Juventus e Manchester United, altri club sulle tracce del calciatore.