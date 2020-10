Pirlo ha indicato il colpo per l’estate. Arriverà dal Real Madrid

Pirlo ha chiesto a Paratici di approfondire il discorso con il Real Madrid per prendere Isco. Le merengues vogliono chiudere per Dani Olmo e dargli una maglia da titolare.

In questo momento storico la Juventus non è in grado di competere per prendere nessuna prima scelta. Il target che i bianconeri possono inseguire sono calciatori al di sotto dei 19 anni o al di sopra dei 28, già nella parte calante della propria carriera. Top player al massimo della loro vita agonistica, ad oggi, non si possono sognare. E’ in questo contesto che si staglia l’operazione che la Juventus vorrebbe concludere con il Real Madrid per la prossima estate. Il tutto sotto la regia di Andrea Pirlo.

Pirlo vuole Isco

Il portale spagnolo Don Balon ha svelato una precisa richiesta da parte di Andrea Pirlo. L’allenatore bianconero cerca unu altro trequartista o, come va di moda definirlo adesso, centrocampista offensivo. L’identikit risponde al nome di Isco, ai margini nel Real Madrid e frenato dagli infortuni muscolari. I blancos, inoltre, vorrebbero prendere Dani Olmo dal Lipsia e quindi devono disfarsi del loro fantasista. Il tecnico bianconero ne ha parlato con Paratici che ha preso nota…