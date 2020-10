Cristiano Ronaldo e il timore di saltare il Barcellona. Juventus in apnea

Cristiano Ronaldo rischia di saltare la sfida stellare contro Messi. La partita con il Barcellona è prevista per iul 28 ottobre, tra 15 giorni. Juventus in ansia.

Parliamoci chiaro, la notizia della positività di Cristiano Ronaldo ha scosso il mondo Juve. Lo ha probabilmente sconvolto, perché il suo campione, il suo uomo bionico ha contratto il Covid-19. A Crotone, in un ambiente caldo contro una matricola terribile che cerca i primi punti, c’è il timore di replicare quanto avvenne con allegri. I rossoblù pareggiarono un match che i bianconeri disputarono in maniera scandalosa. Adesso si teme un forte contraccolpo psicologico: scendere in campo senza il proprio condottiero è qualcosa di preoccupante. Il timore è enorme perché per essere disponibile per la sfida contro il Barcellona, dovrà risultare negativo al COVID-19 almeno 7 giorni prima. Così secondo il protocollo UEFA.

