Juventus, c’è stato il contatto con Ter Stegen. La situazione

La Juventus ha sondato il portiere del Barcellona, Ter Stegen, in scadenza di contratto con i blaugrana. Il piplet tedesco, però, rinnoverà il suo contratto.

Prima del lockdown colpì particolarmente una statistica di Opta che riguardava il portiere della Juventus. Si parlava di Expected Goals, una statistica calcolata sulla probabilità che ha un tiro di essere trasformato in gol. L’esempio è un tiro dall’area piccola che pesa molto di più di un tiro da lontano. Su 25,29 Expected Goals contro, Wojciech Szczesny ne aveva incassati solo 17 e ne aveva evitati ben 8,29. Un dato clamoroso, però sovvertito completamente in estate quando i bianconeri erano bucati in ogni dove. A Roma, il portiere polacco è tornato sui suoi livelli dicendo di no per due volte ai giallorossi dall’interno dell’area piccola. Nonostante ciò, Paratici ha sondato Ter Stegen del Barcellona…

LEGGI ANCHE >>> Calciomercato Juventus, Commisso su Chiesa: “Ho dovuto finanziarli…”

Juventus, tentativo per Ter Stegen del Barcellona