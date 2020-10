Ramsey, altro ko con la nazionale gallese. Juventus irritata

Aaron Ramsey, dopo la grande prestazione con il Galles dell’altra sera, si è infortunato e non è stato convocato per il match di domani.

Con Cristiano Ronaldo che salterà di sicuro la gara di Crotone e quella casalinga col Verona a causa del Covid-19, c’è un’altra tegola. La Juventus ha perso Aaron Ramsey che si è infortunato con la nazionale del Galles durante il ritiro in vista della gara di domani contro la Bulgaria, valida per la Nations League. Seguiranno aggiornamenti su questo infortunio da parte dei bianconeri, ma probabile che il giocatore faccia rientro in Italia il prima possibile. Questo per essere valutato dallo staff medico della Vecchia Signora.

LEGGI >>> Cristiano Ronaldo positivo al Coronavirus, Juventus in allarme

Stoppata la crescita di Ramsey

La Juventus si è irritata per questo nuovo ko del gallese, ma non tanto per l’infortunio di Ramsey, quanto per il contesto. Con un equilibrio precario dovuto al Covid-19, giocare tre partite di nazionale ravvicinate non è stata affatto una buona idea. Adesso la crescita esponenziale di Ramsey si è bloccata di colpo, proprio quando sembrava avere preso del tutto piede nello scacchiere tattico di Pirlo. L’allenatore della Vecchia Signora deve fare i conti con l’infermeria, esattamente come iniziò a fare Sarri un anno fa. Con CR7 bloccato dal Coronavirus, Dybala ancora in Argentina, De Ligt mai a disposizione, Alex Sandro stirato ecco che l’ennesima tegola si abbatte su Vinovo. All’Ezio Scida di Crotone si profila l’esordio di Chiesa dal 1′.