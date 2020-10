Juve, nuovi tamponi prima della partenza per Crotone: su Ramsey…

I bianconeri in questi giorni sono stati sottoposti a nuovi controlli in ossequio alle misure anti Covid, di cui si aspettano i risultati in serata. Domattina, prima della partenza per Crotone, i calciatori saranno sottoposti ad ulteriori test. Non destano preoccupazioni le condizioni di Aaron Ramsey.

Crotone Juventus tamponi Coronavirus Ramsey/ Domani sera la Juve sarà impegnato nel quarto posticipo della quarta giornata di Serie A contro il Crotone. Vietato sbagliare per gli uomini di Pirlo, che dopo la vittoria a tavolino ottenuta contro il Napoli, sono a meno due punti dalla vetta. Vincere in terra calabra aiuterebbe a cementare il morale di un gruppo giovane che sicuramente ha bisogno di tempo per assimilare i dettami del nuovo allenatore, peraltro alla sua prima esperienza su una panchina professionistica.

Leggi anche–>Calciomercato Juventus, Dybala: si tratta sul rinnovo ma…

Prima della partenza per Crotone i bianconeri però dovranno sottoporsi ad ulteriori tamponi, dopo che nei giorni scorsi avevano effettuato altri controlli per attestare l’eventuale positività al Covid. La prevenzione non è mai troppa per un Virus che è tornato ad affacciarsi nuovamente in casa Juve: è del tardo pomeriggio la notizia che attesta la positività al Covid 19 di tre componenti dell‘Under 23, come emerso in una nota apparsa sul sito dei Campioni d’Italia.