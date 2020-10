Pogba alla Juventus, calciomercato: una novità cambia lo scenario

Calciomercato Juventus, Paul Pogba resta il sogno di Fabio Paratici, che già un anno fa ha provato in tutti i modi a portare il francese in bianconero, senza successo. Secondo quanto riportato da Espn, una sorta di clausola presente nel contratto del francese potrebbe aprire nuovi scenari.

Calciomercato Juventus Pogba United/ Che Pogba piaccia alla Juve, non scopriamo di certo l’acqua calda. Il centrocampista francese, che in bianconero ha vissuto quattro stagioni ricche di successi condite da prestazioni strabilianti, rappresenta puntualmente il sogno di mezza estate della Vecchia Signora, che come una madre prodiga dei destini del proprio figlio ha bussato in numerose occasioni alla porta di quel Manchester United che portò Paul via da Torino in virtù di un’offerta da 110 milioni di euro ( commissioni a Mino Raiola incluse). Il Polpo con i Red Devils non ha mai sfondato, anche perchè la compagine inglese raramente è riuscita ad avere un briciolo di continuità in queste stagioni.

Ai Diavoli Rossi Pogba è legato da un contratto che scadrebbe il prossimo anno. Il condizionale è assolutamente necessario dal momento che ciò che rivela l’Espn è assolutamente clamoroso. Nel contratto firmato dal francese ci sarebbe infatti una clausola grazie alla quale i Red Devils possono allungare di un anno la durata del rapporto con Pogba, senza che il calciatore possa opporre resistenza.