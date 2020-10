Calciomercato Juventus, Dybala: si tratta sul rinnovo ma…

La questione Dybala sta diventando sempre più delicata. L’infortunio, il possibile rinnovo ma anche l’assalto dalla Premier League

Paulo Dybala non è un caso ma potrebbe presto diventarlo. Alla Juventus sta tenendo banco la questione sul rinnovo dell’attaccante argentino. La Juventus ha fatto la sua proposta ma non sembra ancora essere arrivata una conferma definitiva, si sta lavorando affinché le parti riescano a giungere ad un compromesso. Per il momento infatti sembra ancora esserci una distanza importante fra domanda e offerta: il giocatore e il suo entourage chiedono un rinnovo di 15 milioni ma la dirigenza bianconera ne offrirebbe 10 fino al 2025.

Ma qualora i bianconeri non dovessero riuscire nell’intesa con il giocatore ci sarebbero già importanti pretendenti sul mercato per assicurarsi le prestazioni sportive della Joya, fra questi spicca il Manchester United: gli inglesi farebbero sul serio. Secondo un sondaggio riportato sul portale ‘Todofichajes.com’, infatti, i Red Devils la prossima estate proveranno l’assalto totale all’attaccante della Juventus.

In questa ultima finestra di mercato estivo, infatti, gli inglesi non hanno fatto spese folli e hanno dunque importanti liquidità da investire sul mercato. Il prezzo per convincere la dirigenza bianconera ammonterebbe ad una cifra di circa 80 milioni di euro, ma su Dybala potrebbe anche piombare il Chelsea di Frank Lampard.

Ma alla Juventus sono concentrati sul presente, Dybala è stato fuori per infortunio e Pirlo spera di recuperarlo per la sfida settimanale di Uefa Champions League contro la Dinamo Kiev. I bianconeri sono privati dei due attaccanti titolari della rosa: Cristiano Ronaldo come sappiamo sarà fuori per la positività al Covid-19 riscontrata la scorsa settimana mentre la Joya deve ancora riprendersi dall’infortunio della scorsa stagione, proprio in Champions League, contro il Lione. Domani sera nella sfida contro il Crotone, il tecnico bianconero Andre Pirlo si affiderà a Morata e il giovane Dejan Kulusevski con il supporto, sulla fascia, del nuovo acquisto Federico Chiesa.