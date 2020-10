Formazioni ufficiali Crotone Juventus, Pirlo lancia un altro giovane

Crotone Juventus, le formazioni ufficiali. Sono state diramate le liste dei calciatori che scenderanno in campo nel quarto anticipo della quarta giornata di Serie A.

Crotone Juventus formazioni ufficiali/ Tutto pronto per Crotone-Juventus, quarto anticipo di giornata. I bianconeri sono alla caccia di tre punti importanti, con i quali poter dare l’assalto alla vetta. Dopo la vittoriosa parentesi contro la Sampdoria e il pareggio in rimonta contro l’Olimpico, gli uomini di Andrea Pirlo devono trovare una propria identità: un’eventuale vittoria galvanizzerebbe in maniera importante un ambiente cambiato dalla campagna acquisti.

Con Cristiano Ronaldo fermo ai box per i noti problemi di Coronavirus, e un Dybala non in perfette condizioni fisiche, Pirlo si affida a Morata al centro dell’attacco: lo spagnolo sarà supportato da Chiesa e Kulusevski. A centrocampo chance importante per Arthur. Ma diamo uno sguardo ai 22 in campo.