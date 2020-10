Calciomercato Juventus, il piano per arrivare a Aouar

Il calciomercato della Juventus ha visto negli scorsi mesi accostato un nome importante come quello di Aouar, stella del Lione.

Un centrocampista moderno, dai piedi buoni e dalle idee veloci e chiare. Calciatore insomma destinato ad essere ancor più un big considerando anche la sua giovane età. Sembrava essere vicino a lasciare la Francia durante l’ultima sessione di mercato, ma le richieste del club sono state alte e dunque alla fine è rimasto alla corte di Rudi Garcia. Anche l’Arsenal è stato molto vicino a lui e chissà che in futuro non possa fare un tentativo. Così come non è detto che non possa farlo la Juventus, che anzi pare avere un piano ben preciso.

