Pogba alla Juventus, calciomercato: c’è la firma sul contratto, lo scoop

Calciomercato Juventus, novità sul fronte Pogba: secondo le ultime indiscrezioni riportate dal Manchester Evening News, il Manchester United si sarebbe avvalso della facoltà di allungare di un anno la data della scadenza del contratto del francese, in scadenza nel 2021.

Calciomercato Juventus Pogba United/ Il sogno di Paratici di riportare Paul Pogba in bianconero a parametro zero l’anno prossimo è destinato a restare tale. Come ribadito dal Manchester Evening News, infatti, i Red Devils hanno allungato di un anno la scadenza del contratto del francese, che sarà dunque legato al club inglese fino al 2022. Una doccia gelata per la Vecchia Signora, che durante il mercato estivo aveva avuto degli approcci informali con il procuratore del “Polpo”, quel Mino Raiola vero deus ex machina del suo approdo sotto la mole quattro stagioni or sono.

Approcci che però non si sono mai tramutati in trattativa vera e propria, dato l’ostracismo dei Diavoli Rossi, la cui ferma volontà di trattenere Pogba in Inghilterra è stato un ostacolo invalicabile, che neanche un ipotetico scambio con Dybala avrebbe potuto contribuire a rendere più agevole. Un altro club che era sulle tracce del centrocampista era il Real Madrid, la squadra che più di tutte ha cercato di trovare un accordo con il francese, proponendogli un ricco contratto e un ruolo assolutamente da protagonista all’interno dello spogliatoio.