Andrea Pirlo intenzionato a proseguire sul 3-4-1-2 con Dybala in panchiba. Ecco le probabili formazioni di Dinamo Kiev-Juventus.

L’incognita è Paulo Dybala, perché senza Ronaldo la stella della squadra è l’argentino. Dinamo Kiev-Juventus tiene banco soprattutto per le probabili formazioni, perché tutto ruota intorno alla presenza della Joya dal 1′. Che giochi, anche uno spezzone di match, non ci piove. Andrea Pirlo ha ammesso i mal di pancia del suo numero dieci, evidenziando però che si tratta di una cosa normalissima. Sia da parte del ragazzo, che ha fatto sacrifici per seguire la squadra a Crotone, sia da parte sua. Sì, perché trovatosi in 10 ha dovuto fare di necessità virtù allo Scida. Ad ogni modo torneranno dall’inizio Rabiot e Chiellini e anche Ramsey che ha smaltito problema fisico. Il ballottaggio? E’ a tre perché qualcuno tra Dybala, Kulusevski e Chiesa dovrà iniziare fuori. L’indiziato principale è l’ultimo MVP del campionato, ma rischia anche lo svedese.

Le probabili formazioni di Dinamo Kiev-Juventus sui giornali

Di seguito le probabili formazioni di Dinamo Kiev-Juventus pubblicate da Gazzetta dello Sport e Tuttosport. Le prime sono riferite alla rosea, le seconde al quotidiano torinese.