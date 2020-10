Rinnovo Dybala, calciomercato Juventus: il prolungamento slitta

Calciomercato Juventus, si complica il rinnovo di Paulo Dybala. Secondo le ultime indiscrezioni, infatti, non sono fissati appuntamenti per il prolungamento contrattuale dell’argentino, che ha il contratto in scadenza nel 2022.

Dybala Calciomercato Juventus rinnovo/ Non è detto che il matrimonio tra la Juventus e Paulo Dybala possa continuare. Secondo le ultime indiscrezioni riferite da tuttojuve.com, infatti, al momento non ci sarebbero incontri in programma tra l’entourage del calciatore Jorge Antun e i vertici dirigenziali bianconeri, che intendono valutare con calma il da farsi. La Joya ha il contratto in scadenza nel 2022 e chiede per il rinnovo circa 14 milioni annui. Nelle scorse settimane sembrava che l’accordo potesse essere trovato sulla base di un quadriennale a circa 11,5 milioni di euro a stagione, ma la fumata bianca stenta ad arrivare.

Una soluzione molto delicata, che se procrastinata potrebbe mettere la Juventus nelle condizioni di perdere a prezzo di saldo il calciatore, valutato dal club bianconero circa 80 milioni di euro. Laddove però si andasse in scadenza, ecco che Paratici sarebbe costretto a cedere alle avances dei top club inglesi, che sono sulle tracce dell’argentino già da tempo.