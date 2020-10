Kean, il padre annuncia la prossima destinazione. Non è la Juve

Incredibile sviluppo di mercato all’orazione per ciò che riguarda il prodotto del vivaio della Juventus Moise Kean. Potrebbe finire addirittura all’Inter.

Sarebbe uno sviluppo davvero clamoroso. Uno di quelli che alla lunga rischierebbe di far mangiare le mani a responsabili di calciomercato della Juventus. Di cosa stiamo parlando? Della possibilità che Moise Kean finisca all’Inter a gennaio o addirittura nel prossimo campionato. Tutto ciò nonostante il PSG ha strappato all’Everton un’opzione di acquisto per lo stesso attaccante italiano. La decisione del direttore sportivo, Leonardo, arriverà però soltanto al termine della stagione. In caso di annata positiva, l’ex bianconero potrebbe continuare la sua avventura in Ligue1. Se esercitato il diritto di riscatto, chiaramente, la Vecchia Signora sarebbe completamente tagliata fuori dall’affare. E spunterebbe una pretendente in ottimi rapporti con i parigini. E’ l’Inter di Antonio Conte.

Le parole del padre di Kean

Eppure il padre, Jean Kean, spera in un ritorno nel nostro Paese. Se non alla Juventus, nella rivale di sempre a cui non chiude le porte. «Voglio che mio figlio torni a giocare in Italia il prima possibile. Ricordo quando da bambino lo accompagnavo da Asti a Torino, facendo avanti e indietro col treno tutti i giorni. Ero contentissimo quest’estate, ma alla fine la Juventus ha preferito prendere un altro giocatore. So che non è finita qui, prima o poi lo rivedremo in Serie A» ha dichiarato a Calcioinpillole.com. «L’inter? Credo fosse una destinazione a lui gradita. Quando era piccolo lo portai a un mercatino con i suoi fratelli e lui scelse la maglia nerazzurra, quella di Obafemi Martins».