Repice, bufera social per Pirlo: la replica del giornalista

Repice, la Juventus, Pirlo e la Champions. Sono questi gli argomenti che hanno fatto dibattere il social nelle ultime ore.

Tutto è nato da una frase del giornalista Rai durante la radiocronaca di Dinamo Kiev-Juventus. Nella quale ha parlato del “debutto in Champions per Pirlo da allenatore. Quella Champions che, purtroppo, non ha mai vinto da giocatore”. Un lapsus che ha scatenato gli utenti dei social network. Pirlo infatti la Champions l’ha vinta due volte come calciatore, entrambe le volte con la maglia del Milan. Una vera e propria bufera si è scatenata attorno al giornalista, “colpevole” solo di una banale dimenticanza del momento.

