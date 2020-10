Ansu Fati alla Juventus, calciomercato: Paratici prepara l’assalto

Calciomercato Juventus, Ansu Fati possibile obiettivo? Secondo quanto riportato da tuttojuve.com, il giocatore classe 2002 non ha ancora rinnovato il suo contratto con i blaugrana in scadenza nel 2022 a causa delle esose richieste fatte pervenire dal suo entourage.

Calciomercato Juventus Ansu Fati/ La scorsa sessione estiva di calciomercato è stata improntata da Fabio Paratici ad un duplice obiettivo: abbassamento del monte ingaggi, e sensibile riduzione dell’età media della squadra. Entrambi gli obiettivi sono stati autorevolmente raggiunti, dal momento che i bianconeri si sono assicurati alcuni dei prospetti più interessanti del panorama internazionale: gli acquisti di Arthur, Kulusevski e Chiesa, per citarne alcuni, danno nuova linfa ad un organico che sembrava ormai consunto ed irrimediabilmente destinato al logorio degli anni.

Non stupisce, quindi, l’interessamento dei bianconeri per Ansu Fati, il cui contratto con il Barcellona, in scadenza nel 2022, non è stato ancora rinnovato. L’entourage del baby prodigio, Jorge Mendes, ha chiesto alla dirigenza blaugrana di corrispondere al proprio assistito un cospicuo aumento salariale; cosa che ha indispettito e non poco i vertici dirigenziali catalani, che al momento hanno interrotto le negoziazioni.