Calciomercato Juventus, colpo dal Real a zero: arriva grazie all’amico CR7

Sergio Ramos sembra aver rotto con la dirigenza del Real, potrebbe arrivare a zero e grazie alla corte dell’amico Cristiano Ronaldo

L’ultima indiscrezione di mercato ha del clamoroso, infatti quanto si legge anche in un sondaggio di ‘Calciomercato.it‘ vede protagonista il capitano dei Merengues, Sergio Ramos. Infatti il centrale spagnolo potrebbe liberarsi a parametro zero senza il rinnovo con il suo Real Madrid. Juventus e Paris Saint Germain le pretendenti alla caccia del difensore. Una notizia decisamente insolita che vedrebbe il capitano del Real Madrid lontano dalla sua Spagna per ritornare insieme all’amico Cristiano Ronaldo proprio alla Juventus. Una suggestione, nonostante l’età, che potrebbe avere il benestare della dirigenza bianconera soprattuto se Ramos arrivasse a parametro zero.

La situazione che si vive attualmente a Madrid non è delle migliori, soprattutto visti i precedenti anni dove i blancos hanno dominato sia in territorio nazionale che in quello internazionale. Una situazione che sembra – ormai – necessità di rivoluzione, il Real Madrid si appresta al ricambio generazionale e nella prossima sessione di mercato molti dei big attualmente in rosa potrebbe salutare la squadra con cui hanno vinto tutti i trofei inimmaginabili, fra questi partenti, oltre al possibile esonero di Zidane, c’è anche il capitano Sergio Ramos.