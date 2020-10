Juventus, si allunga lo stop di Alex Sandro: le partite che salterà

Non è un momento semplice per la Juventus che in questa fase di stagione deve fare i conti con tanti assenti per vari motivi.

Ci sono i giocatori che sono risultati positivi al Covid e che ora attendono di poter rientrare al più presto in rosa, come ad esempio Cristiano. E ci sono anche alcuni giocatori acciacciati come Chiellini e De Ligt che stanno pure lavorando per essere disponibili. Chi invece ancora non potrà esserlo è Alex Sandro, alle prese con un infortunio che lo sta tenendo fuori dai giochi ormai da lungo tempo. “Alex Sandro è sulla via del recupero, sta lavorando con calma. Non penso possa rientrare prima della sosta di novembre, sfrutteremo quel momento per lavorare insieme” ha detto Andrea Pirlo nella conferenza stampa della vigilia.

Juventus, il problema della fascia sinistra

Dunque per Alex Sandro si prevede uno stop che gli farà saltare tre match di campionato, quelli contro Verona, Spezia e Lazio. Il brasiliano non ci sarà però nemmeno contro Barcellona e Ferencvaros in Champions League. A questo punto è probabile che Pirlo affidi le chiavi della corsia sinistra al giovane Frabotta, in attesa che Bernardeschi migliori le sue condizioni fisiche e torni al top della forma. Lo stesso tecnico ha infatti sottolineato la volontà di schierare l’ex Fiorentina come esterno a tutta fascia.