L’emergenza difensori è purtroppo ritornata in casa bianconera, la Juventus dovrà fare a meno di Chiellini, ma Pirlo ha già la soluzione

Non solo Alex Sandro, anche il recente infortunio di Chiellini, rimediato nella sfida di Champions League complica la situazione in difesa per la Juventus. Ma Pirlo avrebbe un’altra soluzione. La Juventus è tornata a sorridere con il successo in Champions League sul campo della Dinamo Kiev ma un po’ meno per gli infortuni. Giorgio Chiellini alimenta l’emergenza difensiva con il quale Pirlo deve correre ai ripari al più presto possibile, visto che per il ritorno di Alex Sandro ci vorranno ulteriori 10 giorni.

Juventus, emergenza difesa: Pirlo ha una nuova soluzione

Per Alex Sandro ci vorranno altri 10 giorni, dunque quasi certamente il brasiliano, così come il capitano bianconero salteranno la super sfida di Champions League contro il Barcellona. Una situazione complicata che potrebbe portare Pirlo a correre ai riparti: affidandosi nuovamente ai giovani, dunque non sarebbe da escludere la chiamata per Luca Coccolo, difensore dell’under 23. Soluzione in extremis che però potrebbe diventare – presto – necessità, almeno in campionato. I prossimi incontri della Juventus saranno decisamente importanti. Domenica sera i bianconeri ospitano il Verona, e proprio nella sfida di campionato non è escluso che Pirlo schieri il giovanissimo Coccolo.