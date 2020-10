Pirlo vuole un regista. La Juventus batte due piste per il centrocampista

Pirlo avrebbe cambiato idea sulla formazione da presentare in campo e ha chieto un regista a Paratici. Sono Locatelli e Paredes i profili seguiti.

Andrea Pirlo avrebbe cambiato idea sulla presenza di un regista in campo. Questo perché Arthur non dà garanzie di poter reggere il centrocampo della Juventus e prenderlo in mano. Serve qualcuno che dia geometrie, idee e prenda per mano il resto del collettivo. Chi innesca le bocche di fuoco della Vecchia Signora? Chi detta i ritmi? Al momento solo confusione e zero certezza sul futuro. Ecco perché Paratici è tornato a vagliare due opzioni per il futuro immediato: Paredes e Locatelli.

Pirlo dà l’ok a Paredes o Locatelli

Secondo calciomercato.it un profilo che piace e che nell’ultima sessione il neo allenatore aveva individuato è Locatelli del Sassuolo. L’alta richiesta del club neroverde, almeno 40 milioni di euro, ha però respinto la prima offensiva della Juve, almeno per il momento. Non è escluso, infatti, che nei prossimi mesi Paratici e il suo staff possano tornare alla carica per il promettente centrocampista. Ma Pirlo ha un altro nome appuntato sul taccuino. Il nome è quello di Leandro Paredes. L’argentino ex Roma piace da tempo ai bianconeri e non è considerato incedibile dal PSG, che valuta il suo cartellino circa 35 milioni. Contestualmente, i parigini non hanno mai smesso di sognare il colpo Cristiano Ronaldo. Ecco allora che non è affatto da escludere nemmeno l’asse con il Paris Saint-Germain.