Wijnaldum, obiettivo a zero per la Juventus. Ma c’è l’Inter

A Georginio Wijnaldum scadrà il contratto a giugno 2021 e potrebbe già firmare per una nuova squadra a gennaio prossimo. Juve e inter in agguato, ma non solo.

A Georginio Wijnaldum scadrà il contratto a giugno 2021 e potrebbe già firmare per una nuova squadra a gennaio prossimo. Andrea Pirlo, dal canto suo non disdegnerebbe di vederlo con la casacca bianconera. L’olandese, del resto, è stato ed è uno dei punti fermi del centrocampo di Jurgen Klopp campione d’Europa e vincitore della Premier League dello scorso anno. Lo scenario potrebbe però presto cambiare, con molte squadre interessate tra cui appunto Juve e Inter. I nerazzurri in particolare avrebbero un piano per arrivare all’olandese: Marotta sfida ancora Paratici. Il timore è che potrebbe batterlo ancora una volta.

LEGGI ANCHE >>> Calciomercato Juventus, è sfida a due per il giovane centrocampista

Wijnaldum, battaglia in tutta Europa

Il portale Tuttojuve24.it ha rilanciato con veemenza la notizia, spiegando come Wijnaldum è pressoché insostituibile per gli equilibri del Liverpool e rappresenta la mezzala di quantità e qualità perfetta. Il problema è che non ha alcun accordo con Reds e attira le attenzioni di tutta Europa. Come detto ci sono Juventus, Inter, ma Barcellona e Paris Saint-Germain sono le altre big fin qui in lizza. La lista, chiaramente è destinata ad aumentare. La Juventus potrebbe anche cedere qualcuno per arrivare al centrocampista. Deve provarci per forza perché è Ramsey e Rabiot sono diventati delle pedine preziose per gli scambi. Questio anche alla luce del minutaggio che sta garantendo loro Pirlo. I maggiori indiziati sono loro, mentre l’Inter sarebbe piombata da poco sul calciatore ma avrebbe un altro piano.