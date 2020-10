La Juventus, come l’Inter, sembrano interessate all’acquisto del giovane centrocampista del Genoa: Nicolò Rovella

La Juventus si sarebbe già mossa anticipando le concorrenti per interessarsi al giovane centrocampista Nicolò Rovella, in scadenza di contratto con il Genoa. Un talento italiano che ha saputo già mettersi in mostra è che ha suscitato, immediatamente, l’interesse dei bianconeri ma anche dell’Inter di Antonio Conte. Il talentoso centrocampista sta per andare in scadenza di contratto con i genoani, e come confermato anche dalla ‘Gazzetta dello Sport‘ sarebbe finito nei radar sia della Juventus che dell’Inter di Antonio Conte: le due compagini italiane si sarebbe già sentite con Preziosi, chiedono informazioni sul giovane calciatore.

Calciomercato Juventus, è sfida a due per il giovane centrocampista

Come dicevamo poc’anzi, il contratto del giovane centrocampista è in scadenza, dunque tra una manciata di mesi le grandi, che ora stanno anche ammirando il ragazzo, potranno farsi sotto e portarlo in squadra a parametro zero. Ma le ultime indiscrezioni, anche riportate su ‘Calciomercato.it‘ , vedrebbero il pupillo del Genoa con una nuova ipotesi studiata dal patron Preziosi, una cessione nell’immediato per poi tenerlo comunque in prestito per un affare che ricalcherebbe quelli fatti con Juventus e Inter per Romero e Salcedo nelle recenti operazioni di mercato. Dunque l’ipotesi di una cessione è già possibile, con il cartellino di Rovella che verrebbe valutato intorno ai 10 milioni di euro.