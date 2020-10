Esonero Pirlo, calciomercato Juventus: la decisione spiazza tutti

Calciomercato Juventus, il futuro di Andrea Pirlo al momento non appare assolutamente in discussione, a dispetto della sconfitta subita dai bianconeri per 0-2 contro il Barcellona

Juventus Calciomercato Pirlo esonero/ Anche contro il Barcellona la Juventus ha rimediato una sonora scoppola, non riuscendo quasi mai ad impensierire seriamente Neto. Brutta battuta d’arresto per i bianconeri, che restano fermi a tre punti in classifica; sconfitta che fa il paio con le brutte prestazioni che Dybala e compagni stanno mostrando in campionato, con i due scialbi pareggi contro Crotone e Verona che fanno da corollario ad un momento no per la Vecchia Signora. Il ricambio generazionale promosso da Fabio Paratici nell’ultima campagna acquisti sicuramente non poteva non sortire conseguenze: va dato tempo ai nuovi arrivati di inserirsi all’interno di un organigramma che va sicuramente rimodulato.

Pirlo ha la fiducia totale della società: Andrea Agnelli lo sosterrà in toto. Del resto, quella dell’ex centrocampista di Milan e Juve è stata proprio una decisione del presidente bianconero, un’inversione di tendenza per cercare di aprire un nuovo ciclo, alla stregua di quanto accaduto con Conte. Tuttavia, il tempo dalle parti di Torino non è mai a sufficienza, e le prossime giornate potrebbero già risultare decisive per il futuro di Pirlo.