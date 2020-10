Coutinho, c’è aria di un nuovo scambio con il Barcellona

Il Barcellona ha deciso di cedere Coutinho e vuole fare una nuova plusvalenza con la Juventus. L’idea è portare Paulo Dybala al Camp Nou.

Secondo Don Balon, Koeman avrebbe deciso di scaricare Philippe Coutinho. A chi piazzarlo per realizzare una grande plusvalenza e magari strappare uno scambio favorevole come quello Arthur-Pjanic? alla Juventus naturalmente, dalla quale potrebbe giungere al Camp Nou niente meno che Paulo Dybala. E’ un’idea su cui si sta lavorando, ma per cederlo la Vecchia Signora vorrebbe una vagonata di milioni a conguaglio. In un periodo difficile come quello del Covid, non ci sono certezze.

Coutinho già offerto ai bianconeri

Il tecnico olandese, appoggiato da Messi, preferisce il giovane Pedri al brasiliano che quindi è destinato a salutare nel 2021. Una ghiotta occasione per la Juventus che già aveva pensato al nazionale verdeoro nelle ultime sessioni di mercato. La Juventus, tuttavia, non è interessata per adesso ad un affare in cui rientrino Coutinho e anche Paulo Dybala. Il ds Paratici ritiene di aver investito già su trequartista del futuro. Ha preso Dejan Kulusevski e intende farne una pedina importante della squadra.Questo fin dalla stagione 2020/2021 dopo aver speso 35 milioni più ricchi bonus versati all’Atalanta. Ecco perché gli abboccamenti di cui sopra non scaldano particolarmente, a meno che non rappresentino occasioni a costo limitato.